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Milli tekvandocudan acı haber: 77 gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Milli tekvandocudan acı haber: 77 gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybetti

Geçtiğimiz mart ayında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşanan trafik kazasında tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51) ile tekvandocu kızı Semanur Özsoy (22) ve şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan'ın (41) hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan milli tekvandocu Taha Görkem Sarı'dan da acı haber geldi. Genç tekvandocu 77 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesinin sonunda hayata gözlerini yumdu. Sarı'nın cenazesi gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Kaza, 7 Mart günü Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu 54'üncü kilometrede meydana geldi. Okul Sporları İller Arası Tekvando Gençler Grup Eleme müsabakaları için Afyonkarahisar'a giden tekvando antrenörü Nadir Özsoy'un kullandığı 26 ABH 156 plakalı otomobil, Ercan Aydın yönetimindeki 26 S 6055 plakalı işçi servis otobüsüyle çarpıştı. Kazada Nadir Özsoy ile tekvandocu kızı Semanur Özsoy ve şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan hayatını kaybetti. Yaralanan milli tekvandocu Taha Görkem Sarı ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Taha Görkem Sarı, dün, 77 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


MADALYASI VE MİLLİ TAKIM EŞOFMANI TABUTA KONDU
Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Taha Görkem Sarı için öğle vakti Yenikent Mahallesi'ndeki Yenikent Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Sarı'nın okul arkadaşları, öğretmenleri ve yakınları katıldı. Sarı'nın tabutuna Türk bayrağı serildi, milli takım eşofmanı ile madalyası kondu. Sarı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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