25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü
Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi. Fotoğrafının çekildiğini söyleyen kadın ise, “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterince taciz iddiasında arbede yaşandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.