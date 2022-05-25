25 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü

Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2022 15:51
Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi. Fotoğrafının çekildiğini söyleyen kadın ise, “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterince taciz iddiasında arbede yaşandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
“Ne ölüsüne nede dirisine dokunmayın”
“Ne ölüsüne nede dirisine dokunmayın”
Marmaray’da taciz iddiası arbedeye dönüştü
Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü
Diri diri yakılan iş insanının yasak aşkıyla ilgili karar
Diri diri yakılan iş insanının yasak aşkıyla ilgili karar
Silahlı çatışmanın yeni görüntüsü
Silahlı çatışmanın yeni görüntüsü
A Haber uzay merkezinde
A Haber uzay merkezinde
Dava ve fikir adamı
Dava ve fikir adamı
Eşini bıçakladı çocuklarını balkondan attı!
Eşini bıçakladı çocuklarını balkondan attı!
Tarım arazilerini istila ettiler!
Tarım arazilerini istila ettiler!
65 yıldır kimliksiz yaşıyor!
65 yıldır kimliksiz yaşıyor!
Kadın kılığına girip kızının sevgilisiyle buluştu!
Kadın kılığına girip kızının sevgilisiyle buluştu!
Etek giyen kadının videosunu çekti!
Etek giyen kadının videosunu çekti!
Husumet cinayetle bitti! Kalbinden vuruldu
Husumet cinayetle bitti! Kalbinden vuruldu
Daha Fazla Video Göster