Çiftçilerin korkulu rüyası tarım arazilerini istila etti!
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ekili tarım arazilerini istila eden çekirgeler çiftçilerin korkulu rüyası oldu. Binlerce çekirge tarım arazilerinde bir arada görüntülenirken, salgın yapabilen zararlı tür çekirgeyle mücadele başlatıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, ziraat mühendisleri Yusuf Ziya Mart ve Mehmet Acembekiroğlu'yla birlikte Yenifarsak köyündeki ekili tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Gerekli incelemelerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen özel ilaçla çekirgelerin yoğun olduğu bölümlerde ilaçlama yapıldı.
Çekirgeyle mücadele de 1 dekar alanda yapılan ilaçlamanın binlerce dönüm arazide etkili olacağını ifade eden Çerçi, salgın yapabilen ve zararlı tür olan çekirgeyle mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.
Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, çekirgeyle mücadelenin çiftçilerin için önemli olduğunu belirterek, "Yenifarsak köyündeyiz. Çiftçilerimizin ve muhtarımızın çekirge şikâyeti bizlere ulaştı. Bizlerde geldik yerinde inceledik. Gerçekten de ciddi manada çekirge popülasyonu ile karşılaştık. Daha önceki yıllarda böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. İlk defa böyle yoğun çekirgeyle karşılaştık.
Çekirgeyle mücadele etmezsek salgın yapabilen bir zararlı türüdür. Çekirge bitki türü ayrımı da yapmaz. Çekirgeyle iki türlü mücadele yöntemi var. Birincisi yavru ikincisi de ergin mücadelesidir. Biz şimdi yavru mücadeleyi yapacağız. Çekirgeler yavru dönemlerinde uyuşuk oluyorlar. Şuan 1 dekarlık alanda yaptığımız ilaçlamayla binlerde dönüm alandaki zararlıyı engelleyeceğiz" diye konuştu.
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