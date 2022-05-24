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Yargıtay 5. Ceza Dairesinin yeni başkanı Yaşar Şimşek oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Yargıtay 5. Ceza Dairesinin yeni başkanı Yaşar Şimşek oldu

Şakir Aktı’nın emekliliğe ayrılması sonrasında Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek oldu. Şimşek, 44. turda 186 oy alarak 5. Ceza Dairesinin yeni başkanı seçildi.

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