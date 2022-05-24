17 yaşındaki Rabia Yaman’ın sır ölümü! Arkadaşları kaçarken yakalandı

Olay Piri Reis Mahallesi'nde yer alan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre sitede bulunan rezidansın 10'uncu katındaki günübirlik kiralık dairesine eğlenmeye giden 2'si kadın 4 arkadaş akşam saatlerinde alkol almaya başladı. Bu esnada arkadaş grubundan 17 yaşındaki genç Rabia Yaman, henüz belirlenemeyen bir nedenle rezidansın penceresinden aşağıya düştü.