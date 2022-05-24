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17 yaşındaki Rabia Yaman'ın sır ölümü! Arkadaşları kaçarken yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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17 yaşındaki Rabia Yaman’ın sır ölümü! Arkadaşları kaçarken yakalandı

Son dakika haberine göre: Esenyurt'ta rezidanstan düşerek hayatını kaybeden kadınlara bir yenisi daha eklendi. Lüks sitede bulunan rezidansın kiralık dairesinde alkol alan 4 kişilik arkadaş grubundan 17 yaşındaki Rabia Yaman, 10'uncu kattan pencereden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay Piri Reis Mahallesi'nde yer alan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre sitede bulunan rezidansın 10'uncu katındaki günübirlik kiralık dairesine eğlenmeye giden 2'si kadın 4 arkadaş akşam saatlerinde alkol almaya başladı. Bu esnada arkadaş grubundan 17 yaşındaki genç Rabia Yaman, henüz belirlenemeyen bir nedenle rezidansın penceresinden aşağıya düştü.

Ağır yaralanan genç kız oracıkta can verdi. Evde bulunan diğer 3 kişi ise iddiaya göre kaçmaya çalışırken durumu fark eden site sakinleri tarafından yakalandı, ihbar üzerine ola yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sır ölümü açığa kavuşturmak için çevrede bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Öte yandan emniyette genç Rabia'nın çok sayıda çok olduğu belirlendi.

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