Sopalı yumruklu kavga! Tuzla’da iki grup arasında çıkan olay sokağa taştı
YAŞAM DHA
Tuzla’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Sopa ve yumruklarla devam eden olay sırasında yaralananlar oldu. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kavga, Tuzla'nın Tersaneler Caddesi'nde geçen cuma akşamı saat 20.00 sularında yaşandı.
TERSANE İŞÇİLERİ ARASINDA HUSUMET
İddialara göre; aralarında husumet bulunduğu ve tersane işçisi oldukları öğrenilen iki grup arasında iş çıkışı kavga çıktı. Kavga büyüyerek caddeye taştı.
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Yumrukların ve sopaların havada uçuştuğu kavgada yaralananların olduğu görüldü. Bir süre sonra kavganın sona ermesiyle iki grup bölgeden ayrıldı. Kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken iki grubun birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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