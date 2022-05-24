Sopalı yumruklu kavga! Tuzla’da iki grup arasında çıkan olay sokağa taştı

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Yumrukların ve sopaların havada uçuştuğu kavgada yaralananların olduğu görüldü. Bir süre sonra kavganın sona ermesiyle iki grup bölgeden ayrıldı. Kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken iki grubun birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.