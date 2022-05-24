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Tekirdağ’da sır ölüm! Evinin balkonunda cesedi bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Tekirdağ’da sır ölüm! Evinin balkonunda cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 53 yaşındaki adamın cansız bedeni evinin balkonunda bulundu. Olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Adli Tıp birimine sevk edildi.

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 18. Sokak üzerindeki bir adreste yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, doğalgaz tesisatı yapan 53 yaşındaki Ahmet Yılmaz, ikamet ettiği evin balkonunda annesi tarafından hareketsiz halde bulundu.

EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ TESPİT ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ahmet Yılmaz'ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp birimine sevk edildi.

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