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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! 2442 kişi sınır dışı edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu! 2442 kişi sınır dışı edildi

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda, 6 günde 7 bin 687 kişi yakalandı. Sınır dışı işlemleri tamamlanan 2 bin 442 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi.

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