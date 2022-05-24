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Son dakika: Kocaeli'nde ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Son dakika: Kocaeli’nde ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı

Son dakika haberi...Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ahşap üretimi yapılan fabrikada buhar kazanının bakımı sırasında patlama meydana gelirken, 2 işçi yaralandı.

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