Denizli’de okul müdürü engelli memura tokat attı: Soruşturma açıldı
YAŞAM İHA
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir meslek lisesinde okul müdürünün engelli memura tokat attığı öne sürüldü. Okul müdürü ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı belirtildi.
YÜZDE 49 ENGELLİ
Psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle yüzde 49 engelli raporu bulunan Topcu, aldığı darp raporuyla birlikte kendisine tokat atan okul müdüründen şikayetçi olmuştu.
MÜDÜRE SORUŞTURMA
Denizli Valiliği, engelli memur Ercan Topcu'nun maruz kaldığı şiddet eylemiyle ilgili haberlerin yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasının ardından okul müdürü Ö.F. hakkında adli ve idari yönden soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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