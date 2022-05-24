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Denizli’de okul müdürü engelli memura tokat attı: Soruşturma açıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Denizli’de okul müdürü engelli memura tokat attı: Soruşturma açıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir meslek lisesinde okul müdürünün engelli memura tokat attığı öne sürüldü. Okul müdürü ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Denizli Pamukkale'de bir meslek lisesinde görev alan engelli memur Ercan Topcu'nun kendisine verilen görevleri yerine getirmediğini öne süren okul müdürü Ö.F. tarafından fiziki şiddete maruz kaldığı öne sürülmüştü.

YÜZDE 49 ENGELLİ

Psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle yüzde 49 engelli raporu bulunan Topcu, aldığı darp raporuyla birlikte kendisine tokat atan okul müdüründen şikayetçi olmuştu.



MÜDÜRE SORUŞTURMA

Denizli Valiliği, engelli memur Ercan Topcu'nun maruz kaldığı şiddet eylemiyle ilgili haberlerin yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasının ardından okul müdürü Ö.F. hakkında adli ve idari yönden soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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