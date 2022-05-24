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Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile 2022 Kurban Bayramı tarihleri netlik kazandı. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra en uzun bayram tatili olan Kurban Bayramı tarihleri tatil planı yapmak isteyenlerin de gündeminde yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2022?

Bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü bitecek olan 2022 Kurban Bayramına 46 gün kaldı.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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