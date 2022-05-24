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Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı: 2 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil takla attı: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç, takla attı. Kaza sebebiyle 2 şahıs yaralanarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.00 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurnaköy gişeleri geçince Ankara yönünde gerçekleşti. İddiaya göre, Şahin A.'nın hakimiyetindeki 67 SD 355 plakalı araç, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle şoförünün kontrolünden çıkarak takla attı.

ÇOK SAYISA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza ardından aracı kullanan Şahin A. ile yanında bulunan Meftun G. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ RİSKLERİ YOK

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Kaza yerine gelen Jandarma ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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