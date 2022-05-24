Bağ evinde eğlence kanlı bitti! Pınar Kızıl başından vurularak öldürüldü

Hemen harekete geçen Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Mahsun Abakay ve diğer 4 arkadaşını gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alınırken, genç kızın cansız bedeni ise otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.