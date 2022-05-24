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Kayseri’de kahvehane kana bulandı! Ölü var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Kayseri’de kahvehane kana bulandı! Ölü var

Kayseri’de 44 yaşındaki Alper G., kahvehanede daha bilinmeyen sebeple tartıştığı 51 yaşındaki Süleyman Cingöz'ü bıçaklayarak öldürdü. Alper G. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçen akşam sularında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326'ncı Sokak'ta gerçekleşti.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alper G. ile kahvehanenin ortaklarından Süleyman Cingöz arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMDI

Alper G., eline geçirdiği bıçakla Süleyman Cingöz'ü yaraladı. İhbar üzerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Cingöz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Alper G., polis tarafından gözaltına alındı.

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