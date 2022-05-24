Kayseri’de kahvehane kana bulandı! Ölü var
YAŞAM DHA
Kayseri’de 44 yaşındaki Alper G., kahvehanede daha bilinmeyen sebeple tartıştığı 51 yaşındaki Süleyman Cingöz'ü bıçaklayarak öldürdü. Alper G. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Alper G. ile kahvehanenin ortaklarından Süleyman Cingöz arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMDI
Alper G., eline geçirdiği bıçakla Süleyman Cingöz'ü yaraladı. İhbar üzerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Cingöz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
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