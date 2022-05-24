Kartal'da vahşet: 1 kız öldü, 1 kız yaralandı | Şoke eden detay! 3 intihar mektubu var
İstanbul Kartal'da Esentepe Mahallesindeki bir evde arkadaşlarıyla bulunan Cemre Bilmez başına isabet eden kurşunla öldü. Genç kızın arkadaşı da yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İddiaya göre, Cemre Bilmez, dün akşam yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte eve geldi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre, evden ara ara bağrışma sesleri ve gürültüler duyuldu.
Sabaha karşı yaşanan olayda, Cemre Bilmez, evde bulunan ve kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir silahtan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın gerçekleştiği anda evde bulunan arkadaşı genç kz da yine vücuduna kurşun isabet etmesiyle yaralandı.
Evde bulunan ve polis ekiplerine haber veren erkek şahıs gözaltına alınırken, yapılan incelemede Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, evde yapılan incelemede 3 adet intihar mektubunun bulunduğu öğrenildi.
Genç kadının esrarengiz ölümünü aydınlatmak için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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