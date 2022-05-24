Adana’da sürekli şiddet gören kadın çileden çıktı! Kocasını keser sapıyla dövüp bıçakladı





Yaralı halde evi terk eden Hacı P., yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne giderek yardım istedi. Polis ekibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Hacı P., ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eve giden ekipler ise şüpheli Arzu P.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Arzu P. ifadesinde, eşinin sürekli eve sarhoş geldiğini ve kendisini darp ettiğini öne sürdü.