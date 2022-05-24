Adana'da sürekli şiddet gören kadın çileden çıktı! Kocasını keser sapıyla dövüp bıçakladı
Adana’da bir kadın, evine bakmayan ve sürekli kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını keser sapıyla dövüp, bıçakla yaralamaktan adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Arzu P. (28), eşi Hacı P. ile (32) içki içtiği ve sürekli eve alkol alıp kendisini dövdüğü için sık sık tartışmaya başladı.
Hacı P., önceki gün içki içtikten sonra sarhoş olup, eve dönünce eşi ile yine tartıştı. Arzu P. eşinden yine şiddet görünce, bahçedeki keserin sapıyla Hacı P.'yi darp etti. Daha sonra Arzu P., bıçakla eşi Hacı P.'yi bacağından yaraladı.
Yaralı halde evi terk eden Hacı P., yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne giderek yardım istedi. Polis ekibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Hacı P., ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eve giden ekipler ise şüpheli Arzu P.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Arzu P. ifadesinde, eşinin sürekli eve sarhoş geldiğini ve kendisini darp ettiğini öne sürdü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- uzaya.gov.tr: Uzaya yolculuk başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK uzaya gitmek için şartlar neler? Uzaya ne zaman gidilecek?
- Lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru ne zaman başlayacak?
- Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın hastalığı nedir, ne kanseri? İşte Billur Kalkavan'ın hayat hikayesi
- KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM parası nereye ödenecek?
- osym.gov.tr giriş: KPSS lisans başvuru ekranı: 2022 KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır? ÖSYM KPSS ücreti ne kadar?
- KPSS başvuruları ne zaman? 2022 KPSS lisans başvuru ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS başvuru tarihleri...
- Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor eleme hangi gün?
- TSK tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri ne zaman belli olacak?
- Yoklama kaçaklarına bedelli ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Yoklama kaçakları için bedelli ücretleri açıklandı mı?
- Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun öldü mü, diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Fahriye Evcen diziden ayrılıyor mu?
- KONSEYDE ŞAŞIRTAN İSİM! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 23 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
- Asgari ücret için 3 yol denenecek! 1.000 TL prim etkisi formülü! Asgari ücrete 6 aylık enflasyon zammı gelecek mi? 5.500 TL civarında...