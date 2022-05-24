Ekspres vurgun! Aralarında hakim ve savcılar da bulunuyor | Paralar buhar oldu





'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Bu mesajdan birkaç gün sonra yeni bir video mesaj gönderen Rıdvan Ç., yaşanan bazı problemlerden ötürü turun iptal edildiğini duyurdu. Helallik isteyen Rıdvan Ç., "Değerli misafirlerim hepinize günaydınlar. Aldığım üç haber yıktı beni. Şu süreçte annemin rahatsızlığı ve içsel problemlerim hep üst üste geliyordu. Maalesef elimizde olmayan bazı sebeplerden dolayı turumuzu iptal etmek zorundayız. Gerek havayolu firmasıyla gerek tren kompartıman sayısıyla gerek bazı otellerle hiç olmayacak bazı problemler çıktı. Bu yüzden turumuzu iptal etmek zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin. Bütün misafirlerimin geri ödemesi kademeli olarak yapılacaktır. Birkaç gün dinleneceğim. Hepinizden özür diliyorum" dedi.