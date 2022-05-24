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Bursa'da korkutan fabrika yangını!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Bursa’da korkutan fabrika yangını!

Son dakika haberine göre: Bursa'da otomotiv yedek parçası üreten fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

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