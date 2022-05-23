Çankırı'da feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi
Son dakika haberi... Çankırı’nın Eldivan ilçesinde çorap fabrikası işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3’ü ağır 18 kişi yaralandı.
Kaza, Eldivan ilçesi Çankırı-Eldivan karayolu Ecevit Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şabanözü ilçesinde bulunan bir çorap fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 18 DN 796 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi.
Kazada 18 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi ve Çankırı merkezde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
"ŞU AN İÇİN CAN KAYBIMIZ YOK"
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, "Maalesef Şabanözü'nden ilçe merkezine gitmek için Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi'nden yola çıkan ve işçileri taşıyan servis aracının kazasına maalesef şahitlik etmek zorunda kaldık. Şu an için can kaybımız yok. 3 ağır, 15 hafif yaralımız var. Hastanelere sevki sağlandı. Ondan sonraki süreci de takip edeceğiz. Adli tahkikat da devam edecek" dedi.
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