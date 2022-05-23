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Son dakika: İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Son dakika: İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son dakika haberi... İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08.40'ta kentteki trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.

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