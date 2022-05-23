Adana’da gözü dönen kadın dehşet saçtı! Önce eşinin başına sopayla vurdu sonra bıçakladı

Olay, saat 05.30 sularında Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Hacı P. ile eşi Arzu P., daha bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Arzu P., eline aldığı sopayla Hacı P.'nin kafasına vurup akabinde de bıçakla bacağından yaraladı.