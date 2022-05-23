23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana’da gözü dönen kadın dehşet saçtı! Önce eşinin başına sopayla vurdu sonra bıçakladı

Adana’da gözü dönen kadın dehşet saçtı! Önce eşinin başına sopayla vurdu sonra bıçakladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
ABONE OL
Adana’da gözü dönen kadın dehşet saçtı! Önce eşinin başına sopayla vurdu sonra bıçakladı

Adana'da 28 yaşındaki Arzu P., evde tartışma yaşadığı 32 yaşındaki eşi Hacı P.'nin başına sopayla vurup, bacağından bıçakladı. Yaralı halde karakola giden Hacı P., ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Arzu P. De emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Olay, saat 05.30 sularında Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Hacı P. ile eşi Arzu P., daha bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Arzu P., eline aldığı sopayla Hacı P.'nin kafasına vurup akabinde de bıçakla bacağından yaraladı.

YARALI HALDE KARAKOLA GİTTİ

Yaralı halde evi terk eden Hacı P., yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne giderek yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Hacı P., ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam Hacı P.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Arzu P.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA