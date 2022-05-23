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Muğla'da korkutan orman yangını! Ekipler müdahale etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Muğla’da korkutan orman yangını! Ekipler müdahale etti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olduğu belirtildi.

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