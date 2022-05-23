Kayseri’de halı saha maçındaki ‘faul’ kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle öldürdü
YAŞAM İHA
Kayseri Melikgazi’de 2 kişi arasında faul yaptığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tansiyonların yükseldiği olayda gözü dönen şahıs tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü.
EVİNE GİDİP POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti.
KURTARILAMADI
Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli O.Ç.'yi yakalayarak
O.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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