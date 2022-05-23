23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de halı saha maçındaki ‘faul’ kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle öldürdü

Kayseri’de halı saha maçındaki ‘faul’ kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle öldürdü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
ABONE OL
Kayseri’de halı saha maçındaki ‘faul’ kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle öldürdü

Kayseri Melikgazi’de 2 kişi arasında faul yaptığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tansiyonların yükseldiği olayda gözü dönen şahıs tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Yalova sokak üzerinde gerçekleşen olayda halı saha maçında iddiaya göre O.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında tansiyon yükseldi.

EVİNE GİDİP POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

KURTARILAMADI

Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli O.Ç.'yi yakalayarak

O.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Halı saha kavgası kanlı bitti HALI SAHA KAVGASI KANLI BİTTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA