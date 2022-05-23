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Maltepe’de kan donduran cinayet: İş ortağını başına ateş ederek öldürdü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Maltepe’de kan donduran cinayet: İş ortağını başına ateş ederek öldürdü

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, kafede bir araya gelen 2 ortak alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Olay sonucu gözün dönen ortaklardan Gökmen Karakaya iş ortağı Serdar Kaya'yı tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, öğle sularında Maltepe'de yaşandı.

Aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık olduğu iddia edilen iş ortakları 52 yaşındaki Serdar Kaya ile 42 yaşındaki Gökmen Karakaya saat 11.00 sularında kafelerinde bir araya geldi.

ORTAĞININ KAFASINA SIKTI

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gökmen Karakaya, ruhsatsız silahıyla ortağı Serdar Kaya'nın başına ateş etti. Kaya, kanlar içinde yere yığılırken Gökmen Karakaya polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde Serdar Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gökmen Karakaya gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Serdar Kaya'nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.



Mahalle sakini Erdem Korurlar, "Bunlar ortak oldular birkaç ay öncesinde. Anlaşamamaya başlamışlar. Sabah gene tartışmışlar tartışma sonucunda vurduğunu söylüyorlar. Ben görmedim tabi olay 11.30 sıralarında olmuş. Gökmen tanıdığımız biri, iyide bir insandı. Ortağını pek tanımıyorum olayın nasıl olduğuna dair bilgim yok. Sadece ölenin ceset torbası ile çıkarılışı gördüm" dedi.

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