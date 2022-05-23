Maltepe’de kan donduran cinayet: İş ortağını başına ateş ederek öldürdü





Mahalle sakini Erdem Korurlar, "Bunlar ortak oldular birkaç ay öncesinde. Anlaşamamaya başlamışlar. Sabah gene tartışmışlar tartışma sonucunda vurduğunu söylüyorlar. Ben görmedim tabi olay 11.30 sıralarında olmuş. Gökmen tanıdığımız biri, iyide bir insandı. Ortağını pek tanımıyorum olayın nasıl olduğuna dair bilgim yok. Sadece ölenin ceset torbası ile çıkarılışı gördüm" dedi.

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