Kiloyla altın taktılar! Hakkari’de düğünde geline ve damada takılan takılar dudak uçuklattı

4 YIL ÖNCE BAŞLAYAN ARKADAŞLIK DÜĞÜNLE TAÇLANDIRILDI

Damadın babası Aydın Çiftçi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Türkiye'nin birçok yerinden, hatta yurt dışından konuklarımız burada. Çiftimizin 4 yıl önce Diyarbakır'da başlayan arkadaşlıkları düğünle sonuçlandı. Çok mutluyuz. Burada hoşgörü ortamı oluştu. Farklı kesimlerden vatandaşlar bir arada olmak bizim için ayrıca mutluluk verici" dedi.