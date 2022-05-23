Kiloyla altın taktılar! Hakkari'de düğünde geline ve damada takılan takılar dudak uçuklattı
Hakkari’de Üzümcü köyüne bağlı Derav Mahallesi’nde yaşayan Cengiz Çiftçi ile Tuba Egin dünya evine girdi. Çift düğünlerini evlerinin önünde gerçekleştirdi. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damada 2 milyon 200 bin TL ve 2,5 kilo değerinde altın takıldı.
Hakkari'de iş adamı Aydın Çifçi'nin avukatlık yapan oğlu Cengiz Çiftçi ile öğretmen Tuba Egin dünya evine girdi.
DAVETLİLER TAKI TÖRENİ İÇİN YARIŞTI
Hakkarili çinko madeni işletmecisi Aydın Çiftçi'nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile 4 yıl önce tanıştığı Diyarbakırlı öğretmen Tube Egin hayatını birleştirdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.
Düğünde davetliler gelin ve damada takı takmak için adeta yarıştı. Geline yaklaşık 2,5 kilo altın takılırken, damat için de dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL toplandı.
4 YIL ÖNCE BAŞLAYAN ARKADAŞLIK DÜĞÜNLE TAÇLANDIRILDI
Damadın babası Aydın Çiftçi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Türkiye'nin birçok yerinden, hatta yurt dışından konuklarımız burada. Çiftimizin 4 yıl önce Diyarbakır'da başlayan arkadaşlıkları düğünle sonuçlandı. Çok mutluyuz. Burada hoşgörü ortamı oluştu. Farklı kesimlerden vatandaşlar bir arada olmak bizim için ayrıca mutluluk verici" dedi.
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