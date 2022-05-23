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Erzurum’da dolu yağışı! Merkez beyaza boyandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Erzurum’da dolu yağışı! Merkez beyaza boyandı

Erzurum’un Oltu ilçesinde beklenmedik bir anda başlayan dolu yağışı ilçe merkezini adeta beyaza boyadı. Hemen hemen 10 dakika boyunca devam eden yağışta ilçede ekili olan alanlar zarar gördü.

Erzurum Oltu'da öğle sularında etkili olan dolu yağışı ilçe merkezinde hayatı olumsuz olarak etkiledi.

EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ

İlçede ekili alanlar doludan zarar gördü.

10 DAKİKADA İLÇE BEYZA BOYANDI

10 dakika süren dolu yağışı, ilçe merkezini beyaza boyadı.

Cevat Özden, "Oltu'ya çok büyük dolu yağdı, ekili alanlar zarar gördü. Ağaçların çiçekleri döküldü, fasulye mısır ekenler tamamen mahvoldu" dedi.

10 dakikada ilçe beyaza boyandı 10 DAKİKADA İLÇE BEYAZA BOYANDI

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