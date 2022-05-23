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Adana'da silahlı saldırı! Pencereye çağırıp vurdular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Adana’da silahlı saldırı! Pencereye çağırıp vurdular

Adana'da Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, dışarıdan seslendikleri Murat Ş.'yi (34), pencereye çıktığı sırada tabancayla ateş açtı. Yüzünden ve boynundan vurulan Murat Ş., hastanede tedaviye alınırken kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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