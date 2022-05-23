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İstanbul Fatih'te camiye çirkin saldırı: Hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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İstanbul Fatih’te camiye çirkin saldırı: Hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı

Fatih'te bir caminin duvarına asılı hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki tarihi Şeyh Hüsamettin Camisi'ndeki duvara asılı hadis-i şerif yazılı kağıtların bazılarını yırttı.

OLAY KAMERADA

Şüpheli bölgeden kaçarken, güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya mahalle sakinleri tepki gösterdi.

ŞÜPHELİ PANİKLEYEREK KAÇTI

Görgü tanığı Şevket Süleymanoğlu, kağıtları neden yırttığını sorduğu şüphelinin panikleyerek kaçtığını anlattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Haber vermeleri üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini aktaran Süleymanoğlu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Camiye çirkin saldırı CAMİYE ÇİRKİN SALDIRI

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