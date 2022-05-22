’Bitcoin Safiye’ 40 kişiye 30 milyonluk vurgun yaptı! Mağdurları böyle kandırmış: Düğüne kadar hem araba hem ev alırsın

Adana'da ikamet eden Safiye Gökçe Yüce, hemen hemen beş sene önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak işe başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle beraber taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES firmalarına personel bulmaya başladı.

ÖNCE DOKTORU KANDIRDI

Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı.