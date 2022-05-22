'Bitcoin Safiye' 40 kişiye 30 milyonluk vurgun yaptı! Mağdurları böyle kandırmış: Düğüne kadar hem araba hem ev alırsın
Aydın'da, 42 yaşındaki Safiye Gökçe Yüce ve 47 yaşındaki Oğuzhan Yüce çifti kendilerini 'ekonomist-broker' olarak tanıtarak farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yani hemen hemen 30 milyon TL dolandırdı. Tutuksuz yargılanan dolandırıcı çift, dolandırdığı komşusu U.T., mahkemeye itiraz ederek çiftin tutuklu yargılanmasını istedi. Afyon ile Kahramanmaraş'ta ifade veren mağdurlar da davanın tek dosyada toplanmasını talep etti. Mağdurlar ifadelerinde nasıl kandırıldıklarını da satır satır anlattı. İşte ayrıntılar...
Adana'da ikamet eden Safiye Gökçe Yüce, hemen hemen beş sene önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak işe başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle beraber taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES firmalarına personel bulmaya başladı.
ÖNCE DOKTORU KANDIRDI
Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı.
SAADET ZİNCİRİ KURDU
Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.
40 KİŞİDEN 30 MİLYON TOPLADI
Safiye Gökçe Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. Mağdurlardan 27'si avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aydın'da 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla aranan Safiye Gökçe Yüce, 8 Kasım 2019 tarihinde Bursa'da yakalandı.
135'ER YIL HAPİSLERİ İSTENDİ
Safiye Gökçe Yüce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yüce 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı. Yüce'ye takılan elektronik kelepçe 1 yıl sonra çıkarıldı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle Aydın 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşma sonrası mağdurlar mahkemeye itirazda bulundu.
"FAİZE YATIRMAYIN BİTCOİN 30-40 KAT ÇIKACAK"
Geçen salı günü görülen ilk duruşmadan sonra 20 Mayıs tarihinde 3 sayfa dilekçeyle Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunan Safiye Gökçen Yüce'nin kapı komşusu olduğunu beyan eden U.T., şunları söyledi:
"Safiye kapı komşumdu. İlk tanıştığımız günden beri kendisinin 'ekonomist-broker' olduğunu, devlete vergi verdiğini söylüyordu. Bazen tesettürlü bazen de açık giyinirdi. Bize 'yatırımlarınızı bankaya, faize yatırmayın Bitcoin 30-40 kat çıkacak' diyerek bankalardan kredi çektirdi. Bitcoin'in yakın gelecekte çok yükseleceğini, büyük şirketlerin parasını yönettiğini ve sadece yakın çevresindeki çok yakın ve sevdiği kişilerin parasını yönettiğini beyan etti. Davaya 'Blokchain' teknolojisinden anlayan bilirkişi tayin edilsin. Yasa dışı para hareketliliğiyle ilgili Maliye Bakanlığına Bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yazı yazılmalı. Bilirkişi olarak sadece muhasebeci görevlendirildi. 10,3 Bitcoin alacağım vardı. Sadece 1,5 Bitcoin'ini alabildim. 8,8 Bitcoin alacağım var. Safiye ve Oğuzhan Yüce'nin 1. derece yakınlarının banka hesabı ve yurt dışı Bitcoin hesaplarının araştırılmasını talep ediyorum. Dosya ağır ceza mahkemesine gönderilmeli ve sanıklar tutuklu yargılanmalı."
"DÜĞÜNE KADAR EVİNİ DE ARABANI DA ALIRSIN"
Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmanın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinde Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce'nin kendilerini dolandırdığını öne süren mağdurlar, bulundukları illerdeki mahkemelerde verdikleri ifadeler sonrasında dosyanın Aydın'daki davayla tek dosyada birleşmesini istedi. Mağdurlardan E.D. Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde, "Mağdurlardan A.T. ablamdır onun sayesinde sanıklarla tanıştım. Nişanlıydım ve 21 bin 400 lira param vardı. Safiye bana 'düğüne kadar evini de arabanı da alırsın. Siz altınla falan kar edemezsiniz' dedi. Ben de güvendim ve banka yoluyla parayı gönderdim. Zararım var. Aydın'daki davaya katılmak istiyorum" dedi.
"ZARARIM HER GÜN ARTMAKTADIR"
Kahramanmaraş 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade veren E.K. ise "Safiye'den 2,84 Bitcoin alacağım var ve şu an değeri 1 milyon liranın üzerindedir. Zararım her gün artmaktadır. Sanıklar sürekli kaçıyor. Davacı ve şikayetçiyim. Benim Bitcoin zararımı öderse ancak o zaman uzlaşmayı kabul ederim. Aydın'daki yapılacak davalara katılma talebim vardır" ifadelerini kullandı. Mağdurlar ayrıca Safiye Gökçe Yüce ile eşi Oğuzhan Yüce arasındaki geriye dönük birbirlerine attıkları mesajların ortaya çıkarılması talebinde bulundu.
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