Tekirdağ’da alkollü sürücü dehşeti! Ters yöne girdi, kamyonla kafa kafaya çarpıştı





"ÜZERİME GELDİ, KAÇAMADIM"

Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü Sedat T. ise, "Çerkezköy'e gidiyordum, ters yönden gelen araç birden önüme çıktı. Kaçamadım ve bana çarptı" diye konuştu.