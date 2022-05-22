Tekirdağ'da alkollü sürücü dehşeti! Ters yöne girdi, kamyonla kafa kafaya çarpıştı
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Esat Fatih S.’nin idaresindeki otomobil ters yöne girdi. Karşı yönden gelen Sedat T. yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
Kaza gece yarısı Çorlu - Çerkezköy yolu yanyol üzeri Velimeşe OSB Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine ters yönde seyreden Esat Fatih S. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Sedat T. yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Alkollü sürücü kaza sonrası aracın içinde sıkıştı. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARDI
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Esat Fatih S. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Esat Fatih S. tedavi altına alındı. Sürücü Esat Fatih S.'nin alkollü olduğu öğrenildi.
"ÜZERİME GELDİ, KAÇAMADIM"
Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü Sedat T. ise, "Çerkezköy'e gidiyordum, ters yönden gelen araç birden önüme çıktı. Kaçamadım ve bana çarptı" diye konuştu.
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