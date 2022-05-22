Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 12 şüpheli gözaltında

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 10,67 gram metamfetamin, 1,31 gram esrar ile 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 26 dolu fişek ile 18 bin 200 TL'lik sahte banknotlar ele geçirildi.