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Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 12 şüpheli gözaltında

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 12 şüpheli gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 şüphelinin sokaklarda uyuşturucu sattığı tespit edildi. Gözaltına alınan 12 zanlıdan 5’i tutuklandı. Harekete geçen ekipler, belirlenen 24 adrese dün öğle saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan operasyon timinin de desteğiyle, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin adreslerine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 10,67 gram metamfetamin, 1,31 gram esrar ile 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 26 dolu fişek ile 18 bin 200 TL'lik sahte banknotlar ele geçirildi.

NARKOTİK KÖPEĞİ AŞİL

Operasyon çerçevesinde Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki bir eve de baskın yapan ekipler, sokaktaki şüpheli bir otomobili durdurdu. Sürücü C.Y. (36) ile arkadaşı M.D.'nin (29) indirildiği araçta narkotik köpeği "Aşil" ile arama yapıldı.

Aşil'in, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden C.Y.'nin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı, 4'ü ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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