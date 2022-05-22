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Nevşehir’de motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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Nevşehir’de motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir’de motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı. Kaza sonucu talihsiz şahıs hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM önünde gerçekleşti.

M.İ'nin hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet karşıdan karşıya geçmek isteyen 47 yaşındaki Elif Y.'ye çarpı.

KURTARILAMADI

Kaza yerine çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılın Elif Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Elif Y'nin Nevşehir Devlet Hastanesinde hemşire olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Motor sürücüsü M.İ. polis ekipleri tarafından gözaltında alınırken, Cumhuriyet savcılığı da kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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