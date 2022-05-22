Nevşehir’de motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
YAŞAM İHA
Nevşehir’de motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı. Kaza sonucu talihsiz şahıs hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM önünde gerçekleşti.
M.İ'nin hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet karşıdan karşıya geçmek isteyen 47 yaşındaki Elif Y.'ye çarpı.
KURTARILAMADI
Kaza yerine çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılın Elif Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada hayatını kaybeden Elif Y'nin Nevşehir Devlet Hastanesinde hemşire olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Motor sürücüsü M.İ. polis ekipleri tarafından gözaltında alınırken, Cumhuriyet savcılığı da kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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