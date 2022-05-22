22 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Niğde'de öğrenci otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Niğde'de öğrenci otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
ABONE OL
Niğde’de öğrenci otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre: Adana'dan Konya'ya giden içinde Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs Niğde Ulukışla Otoyolu'nda şarampole devrildi. 2 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Adana-Niğde Otoyolu, Güney Köyü yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan 41 C 0641 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 42 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Ölenlerin cenazeleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

VALİ KOÇ İNCELEMELERDE BULUNDU
Niğde Valisi Mustafa Koç da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Koç, "Kazada maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 42 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız ambulanslarla Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla Hastaneleri'ne sevk edildi. Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Hangi organizasyondan geldiklerini araştırıyoruz. Hafif yaralanan arkadaşlarımızla görüşmemizde, kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler" diye konuştu. Kazayla ilgili soruştruma başlatıldı

Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 2'si hayatını kaybetti, 5'i ağır 42 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA