23 Mayıs 2022, Pazartesi
DGS başvuru son gün: 2022 DGS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru nasıl yapılır?
DGS başvuru nasıl yapılır? 13 Mayıs'ta başlayan DGS başvuruları 23 Mayıs'ta yani bugün sona erecek. 10 günlük başvuru sürecinin ardından sınav için hazırlıklar başlayacak. Henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Sınav ücreti ve başvuru aşamasına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 DGS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 10:05
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