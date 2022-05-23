23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri DGS başvuru son gün: 2022 DGS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru nasıl yapılır?

DGS başvuru son gün: 2022 DGS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru nasıl yapılır?

DGS başvuru nasıl yapılır? 13 Mayıs'ta başlayan DGS başvuruları 23 Mayıs'ta yani bugün sona erecek. 10 günlük başvuru sürecinin ardından sınav için hazırlıklar başlayacak. Henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Sınav ücreti ve başvuru aşamasına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 DGS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 10:05
  • 1
  • 11
DGS başvuru son gün: 2022 DGS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru nasıl yapılır?

DGS başvuruları bugün sona eriyor. 2022 DGS'ye katılmayı bekleyen öğrenciler, başvuru aşamasının ardından sınav için hazırlıklara başlayacak. DGS internet başvurusunun ardından sınav ücretinin yatırılması ile birlikte başvurular tamamlanacak. Peki, 2022 DGS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
DGS başvuru son gün: 2022 DGS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru nasıl yapılır?

DGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

13 Mayıs'ta başlayan DGS başvuruları 23 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecekler.

DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 11
DGS başvuru son gün: 2022 DGS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru nasıl yapılır?

2022 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti 190 TL olarak belirlendi. Sınav ücretini aşağıdaki bankalar aracılığıyla yapılabilecek:

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

  • 4
  • 11
DGS başvuru son gün: 2022 DGS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru nasıl yapılır?

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

  • 5
  • 11
DGS başvuru son gün: 2022 DGS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru nasıl yapılır?

2022 DGS NE ZAMAN?

2022 DGS, 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.