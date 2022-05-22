22 Mayıs 2022, Pazar
Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün 39. yılı! Ailesi tek tek anlattı: Seccadesine bile haciz gönderdiler
Yazar, şair, fikir ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 39. senesi. Necip Fazıl'ın ailesi usta şairi anlattı. Onun uzun süre devam eden mahkumiyet günlerinde, eşi ile çocuklarının yaşadıklarını torunları satır satır aktardı. Ünlü şaire en yakın dostları borçlarına karşılık olarak seccadesine dahi haciz yollamış...
Giriş Tarihi: 22.05.2022 09:38
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