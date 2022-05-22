Necip Fazıl Kısakürek’in ölümünün 39. yılı! Ailesi tek tek anlattı: Seccadesine bile haciz gönderdiler

TORUNU ŞEYMA KISAKÜREK ANLATTI

Şeyma Kısakürek'e bir torun olarak dedesinin onun için ne ifade ettiğini ve aktarılan anıları olup olmadığını soruyorum: "Babamlar hep, emekleyerek yanına gittiğimi ve devamlı ya kibritine yahut da cüzdanına uzandığımı anlatırlar. Dedem de gülerek, 'Bu da başladı benden para istemeye' dermiş. Rahmetli Ayhan Songar'ın dedemle benim fotoğraflarımızı çektiğini biliyorum. Ancak maalesef ulaşamadım onlara. Ben daha çok babaannemle vakit geçirdim. Onun bana öğrettikleri, söyleyerek değil; daha çok yaşam biçimiyle aktardıkları çoktur.