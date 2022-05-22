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Çorum'da leblebi dükkanında patlama! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2022
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Çorum’da leblebi dükkanında patlama! Yaralılar var

Çorum'un Sungurlu ilçesinde leblebi dükkanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Patlamada içeride bulunan Batuhan Ö., Tansel Ö., Enes K., Elvan Ö. ve Emin I. yaralandı.

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