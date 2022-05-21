Ankara’da lokantayı tarayan adamın amacı ortaya çıktı! İntihar edecekken teslim olmuştu | İşte istenen ceza

AMACI KATLİAM VE SES GETİRMEK

Hazırlanan iddianamede, Erkan Tunçbilek'in eylemini gerçekleştirmek için iş yerinin kalabalık olduğu bir saati seçtiği ve birden fazla kişiyi öldürmeyi hedeflediği için amacının 'katliam' olduğu aktarıldı. İddianamede, "Erkan Tunçbilek'in olaydan önce 5 litre benzin alması yanına pompalı tüfek alarak, olay yerine gelerek tasarlama kastının varlığını işaret etmektedir. Şüphelinin beyanında dile getirdiği şekilde yalnızca eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği M.A'yı öldürmek şeklinde olmadığı, özellikle eylemini gerçekleştirmek için iş yerinin kalabalık olduğu bir saati seçtiği ve birden fazla kişiyi öldürmeyi hedeflediği amacının tabiri caizse 'katliam gerçekleştirmek ve ses getirmek' olduğu anlaşılmıştır" denildi.