Ankara'da lokantayı tarayan adamın amacı ortaya çıktı! İntihar edecekken teslim olmuştu | İşte istenen ceza
Ankara'nın Sincan ilesinde 2021 Eylül ayında Erkan Tunçbilek, bir lokantada çalışan eşi F.T.'nin lokanta sahibi Mehmet A. ile kendisini aldattığından şüphelendi. Bunun üzerine arkadaşından aldığı otomobil ile yanına pompalı tüfek ve 5 litre benzini alarak lokantaya gitti. Aracı kendisine siper alan Erkan Tunçbilek lokantaya 7 el ateş etti.
Erkan Tunçbilek'in silahlı saldırısında saçmaların isabet ettiği çalışanlar Mevlüt Ali ve Ahmet A., lokantada çalışan Özgür Akkaya ve bir müşteri yaralandı. Tunçbilek intihara kalkıştığı sırada polis ekiplerin iknası sonucunda teslim oldu.
İş yeri sahipleri Özgür Akkaya ve Mevlüt Ali A., hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
EŞİNİN ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENDİĞİ İÇİN YAPTIĞINI KABUL ETTİ
Gözaltına alınan Erkan Tunçbilek, 8 Eylül'de, eşi F.T. ile iş yeri sahibi M.A.'nın sosyal medya üzerinden mesajlaşmalarını gördüğü, bunun üzerine eşini darbettiği ve tehdit ettiği kaydedildi. F.T.'nin şikayeti üzerine Erkan Tunçbilek hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı alındığı belirtildi. Tunçbilek'in ayrıca iş yeri sahibi M.A.'yı da tehdit ettiği öğrenildi. Erkan Tunçbilek ilk ifadesinde, "Eşimle restoran sahibinin mesajlarını gördüm. Bunun üzerine bu olayı gerçekleştirdim" dedi. Tunçbilek emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 43 YIL CEZA İSTENDİ
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erkan Tunçbilek hakkında, işyerinde Yunus Emre A.'nın olduğunu bilmesine rağmen silahla ateş ederek 'Silahla yaralamaya teşebbüs' suçunu işlediği, Mevlüt Ali A.ve Özgür Akkaya'ya karşı öldürmeye elverişli pompalı tüfek ile hayati organları hedef alacak şekilde ateş ederek 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçunu 2 kez işlediği yine lokanta müşteri olarak bulunan müşterinin ve Ahmet A.'nın yaralanmasına sebebiyet vermesi nedeniyle 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 43 yıla kadar hapis cezası ile istemiyle iddianame hazırlandı.
AMACI KATLİAM VE SES GETİRMEK
Hazırlanan iddianamede, Erkan Tunçbilek'in eylemini gerçekleştirmek için iş yerinin kalabalık olduğu bir saati seçtiği ve birden fazla kişiyi öldürmeyi hedeflediği için amacının 'katliam' olduğu aktarıldı. İddianamede, "Erkan Tunçbilek'in olaydan önce 5 litre benzin alması yanına pompalı tüfek alarak, olay yerine gelerek tasarlama kastının varlığını işaret etmektedir. Şüphelinin beyanında dile getirdiği şekilde yalnızca eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği M.A'yı öldürmek şeklinde olmadığı, özellikle eylemini gerçekleştirmek için iş yerinin kalabalık olduğu bir saati seçtiği ve birden fazla kişiyi öldürmeyi hedeflediği amacının tabiri caizse 'katliam gerçekleştirmek ve ses getirmek' olduğu anlaşılmıştır" denildi.
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