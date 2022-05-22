22 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kripto para üretiminde kullanılan ekran kartını çaldılar! 2.5 milyonluk soygun kamerada

Kripto para üretiminde kullanılan ekran kartını çaldılar! 2.5 milyonluk soygun kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
ABONE OL
Kripto para üretiminde kullanılan ekran kartını çaldılar! 2.5 milyonluk soygun kamerada

İstanbul Şişli’deki bir dükkanda kripto para üretimi için kullanılan ve piyasa değeri 2.5 milyon TL olduğu aktarılan ekran kartını çalan 3 zanlı yakalandı. Sanıkların çaldıklarını araçlarına taşıdığı anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Şişli, Nispet Sokak'ta 9 Ocak 2022'de emniyet güçlerine başvuran M.S., dükkanındaki 2,5 milyon TL'lik ekran kartının çalındığını ihbar etti.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin çaldıklarını taşırken güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti.

SOYGUN ANLARI KAMERADA

Görüntülerde iki kişinin çaldıkları ekran kartlarını taşıyarak uzakta park ettikleri otomobillerine yükledikleri görüldü.

SABIKALARI KABARIK

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi tespit etti. Kadıköy ve Ataşehir'de yapılan baskınlarda Oktay K.(48), Barış Ö.(24) ve Metin T.(43) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Oktay K.'nın daha önceden 5 kez, Metin T.'nin ise 3 kez poliste suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA