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Van Çaldıran’da deprem! AFAD son dakika duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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Van Çaldıran’da deprem! AFAD son dakika duyurdu

SON DAKİKA: Van'ın Çaldıran ilçesinde saat 23:41'de 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 3.20 kilometre derinliğinde oluştu.

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van Çaldıran'da saat 23:41'de 3,9 şiddetinde bir deprem kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Deprem yerin 3.20 kilometre derinliğinde oluştu.

İŞTE VAN'DAKİ DEPREMİN ÜSSÜ

Büyüklük : 3.9 (Mw)

Yer : Çaldıran (Van)

Tarih-Saat : 20.05.2022, 23:41:23 TSİ

Enlem : 39.0940 N

Boylam : 44.0660 E

Derinlik : 3.20 km

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