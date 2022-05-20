18 yaşındaki genç trafik kazasına hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada
YAŞAM İHA
Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 18 yaşındaki şoför hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde geçen gün sabah sularında gerçekleşti.
REFÜJE ÇAPRTI
Edinilen bilgilere göre, Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halinde olan Diyar Çiçek'in (18) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisi ile sürüklenen genç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çiçek'in acı haberini alan ailesi olay yerine gelerek ağıtlar yaktı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde motosikletin refüje çarpması ve sürücünün sürüklenme anları yer alıyor.
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