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18 yaşındaki genç trafik kazasına hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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18 yaşındaki genç trafik kazasına hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 18 yaşındaki şoför hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde geçen gün sabah sularında gerçekleşti.

REFÜJE ÇAPRTI

Edinilen bilgilere göre, Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halinde olan Diyar Çiçek'in (18) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisi ile sürüklenen genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çiçek'in acı haberini alan ailesi olay yerine gelerek ağıtlar yaktı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde motosikletin refüje çarpması ve sürücünün sürüklenme anları yer alıyor.

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