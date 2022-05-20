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TİHEK, haşema ile havuza girmeye izin vermeyen site yönetimine para cezası verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2022
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TİHEK, haşema ile havuza girmeye izin vermeyen site yönetimine para cezası verdi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), tatil için gittiği sitede haşema ile havuza girmesine izin verilmeyen kişinin din ve inanç temelinde ayrımcılığa uğradığına karar verdi ve ilgili site yönetimine 5 bin lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

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