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Acı gerçek seneler sonra ortaya çıktı! Bardaki intikam cinayetinde yanlış kişiyi öldürmüşler

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Acı gerçek seneler sonra ortaya çıktı! Bardaki intikam cinayetinde yanlış kişiyi öldürmüşler

Adana'da suç örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 şahsın 13'ü tutuklandı. 3 sene önce silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren 36 yaşındaki Ömer İnce'nin ölümüne ilişkin kahreden gerçek ortaya çıktı. Örgüt mensuplarının intikam almak için baskın yaptıkları barda açtıkları ateşte İnce'nin yanlışlıkla öldürüldüğü gün yüzüne çıktı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, şehirde uyuşturucu, kasten öldürme ve yaralama, kumar oynatanları takip sonucu deşifre etti. Liderliğini A.D.'nin yaptığı iddia edilen örgüte yönelik 14 Mayıs sabahı yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 36 zanlıdan 31'i yakalandı.



BAR VE MEYHANELERİ KUMARHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Yapılan çalışmada örgütün Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane ve Tahsilli mahallelerinde meyhane ve bar açıp kumar oynattığı, güvenlik kameraları ile korunduğu belirlenen bu işletmelere 'referans' yoluyla girilebildiği saptandı. Ayrıca örgüt üyelerinin, rakip işletmeleri kapatmaya ya da engellemeye zorladıkları, karşı gelenleri ise tehdit ettikleri öğrenildi.



İNTİKAM İÇİN GİTTİKLERİ BARDA YANLIŞ ADAMI ÖLDÜRMÜŞLER

Örgütün, 29 Mart 2019'da Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bar çıkışında Ömer İmre'nin öldürüldüğü, Tuncay Bozdoğan'ın ise yaralandığı silahlı saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin cinayetten 4 gün önce barı bastıkları, çıkan kavgada da karşı grup tarafından darbedildikleri öğrenildi. Bunun üzerine örgüt lideri A.D.'nin intikam almak için adamlarını bara baskına gönderdiği, çıkan silahlı kavgada açtıkları ateş sonucu kurşunların müşteri olan İmren'e isabet ettiği ve ölümüne neden oldukları belirtildi. Olayın ardından A.D.'nin, azmettirici olarak tutuksuz yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, o tarihten bu yana da her yerde arandığı bildirildi.



BORÇLANANLARI TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Öte yandan A.D.'nin örgüt üyesi kuzenlerinin tefecilik yaptığı, kentteki kumarhaneye dönüştürülmüş iş yerlerinde kumarda borçlanan kişileri tuzaklarına düşürdüğü öne sürüldü. A.D.'nin kuzenlerinin, örgütün adını kullanarak borçlandırdığı kişilerin mal varlığı ve paralarına tehditle el koydukları iddia edildi. Operasyonda yakalanan S.A. isimli kadının ise yasa dışı taleplerle gelenleri örgüte yönlendirdiği, bunun karşılığında da komisyon aldığı ifade edildi.

13 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında A.D.'nin de olduğu 13 kişi tutuklandı, 11'i adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunmayan 5 şüpheliyi ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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