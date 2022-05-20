Acı gerçek seneler sonra ortaya çıktı! Bardaki intikam cinayetinde yanlış kişiyi öldürmüşler





İNTİKAM İÇİN GİTTİKLERİ BARDA YANLIŞ ADAMI ÖLDÜRMÜŞLER



Örgütün, 29 Mart 2019'da Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bar çıkışında Ömer İmre'nin öldürüldüğü, Tuncay Bozdoğan'ın ise yaralandığı silahlı saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin cinayetten 4 gün önce barı bastıkları, çıkan kavgada da karşı grup tarafından darbedildikleri öğrenildi. Bunun üzerine örgüt lideri A.D.'nin intikam almak için adamlarını bara baskına gönderdiği, çıkan silahlı kavgada açtıkları ateş sonucu kurşunların müşteri olan İmren'e isabet ettiği ve ölümüne neden oldukları belirtildi. Olayın ardından A.D.'nin, azmettirici olarak tutuksuz yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, o tarihten bu yana da her yerde arandığı bildirildi.