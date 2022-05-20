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Tekvando seçmelerinde sporcusu elenen antrenör rezaleti! Genç kıza tokat attığı anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Tekvando seçmelerinde sporcusu elenen antrenör rezaleti! Genç kıza tokat attığı anlar kamerada

Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl seçmelerinde, antrenör O.B., yarışmayı kaybeden sporcusuna tokat attı. Gözü dönen antrenörün rezaleti seyircilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanırken, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri gerçekleştirildi.

ELENDİ

Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine mağlup olup elendi.

SEYİRLİCİLERİN ÖNÜNDE TOKAT ATTI

Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti.

O ANLAR KAMERADA

O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözü dönen antrenör sporcusunu tokatladı GÖZÜ DÖNEN ANTRENÖR SPORCUSUNU TOKATLADI

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