Tekvando seçmelerinde sporcusu elenen antrenör rezaleti! Genç kıza tokat attığı anlar kamerada
YAŞAM DHA
Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl seçmelerinde, antrenör O.B., yarışmayı kaybeden sporcusuna tokat attı. Gözü dönen antrenörün rezaleti seyircilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanırken, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri gerçekleştirildi.
ELENDİ
Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine mağlup olup elendi.
SEYİRLİCİLERİN ÖNÜNDE TOKAT ATTI
Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı.
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti.
O ANLAR KAMERADA
O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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