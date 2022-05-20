Ankara'da dehşete düşüren olay! Uyuşturucu için böbreğini sattı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bağlı Çayyolu Mahallesi’nde 3 katlı bir villanın bahçesinde uyuşturucu yetiştiriciliği yapan 2 kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda villanın odalarının içerisinde özel düzeneklerle yerleştirilmiş seralarda kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Şüpheli, hakkında ortaya çıkan detay ise şoke etti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarına devam ediyor.
Uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürerek tacirlere nefes aldırmıyor.
470 HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
3 katlı bir villada kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine fiziki takibe aldıkları villaya operasyon düzenleyen ekipler, esrar elde etmeye elverişli 470 Hint keneviri bitkisi ve bu bitkiyi yetiştirmede kullanılan düzenekleri ele geçirdi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Olayla ilgili şüpheliler M.Y, İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "2313 SKM Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.
UYUŞTURUCU İÇİN BÖBREĞİNİ SATTI
Şüphelilerden M.Y'nin Hint keneviri yetiştirebilmek için kurulacak özel düzeneğin parasını böreğini satarak karşıladığı ve sıcaklık ve nemi kontrol edilen yapay seralar oluşturduğu belirlendi.
Öte yandan M.Y'nin özel düzenekle kenevir yetiştirmeyi Almanya'da öğrendiği ve böbreğini ise İran'da sattığı öğrenildi.
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