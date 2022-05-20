Kocaeli’nde kahreden olay! 3 aylık bebek annesi emzirdikten sonra öldü

Kahreden olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sabah sularında ağlamaya başlayan 3 aylık bebeği Ömer'i emziren anne, ardından da oğlunu yanına yatırdı. Bir müddet sonra bebeğin burnundan kan geldiğini fark eden anne, çığlık atarak ağlamaya başladı.

Eşinin feryatlarını duyan kocası ve komşuları hemen bebeğe müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.