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Kocaeli’nde kahreden olay! 3 aylık bebek annesi emzirdikten sonra öldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2022
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Kocaeli’nde kahreden olay! 3 aylık bebek annesi emzirdikten sonra öldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde annesinin emzirdiği henüz 3 aylık Ömer Asaf bebek, burnundan kan geldikten sonra yaşamını yitirdi. Emniyet güçleri olayla dair çalışma başlattı.

Kahreden olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sabah sularında ağlamaya başlayan 3 aylık bebeği Ömer'i emziren anne, ardından da oğlunu yanına yatırdı. Bir müddet sonra bebeğin burnundan kan geldiğini fark eden anne, çığlık atarak ağlamaya başladı.

Eşinin feryatlarını duyan kocası ve komşuları hemen bebeğe müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardınsan 3 aylık Ömer Asaf Kökçek'i ambulansa alarak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Ömer Asaf hayatını kaybetti.

OTOPSİYE ALINDI

Bebeğin ölüm nedeninin öğrenilmesi için otopsiye alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yürek yakan haber! 3 aylık bebek öldü YÜREK YAKAN HABER! 3 AYLIK BEBEK ÖLDÜ
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