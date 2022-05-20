Mide ameliyatı oldu hayatı kabusu döndü! "Evliliğim de ben de bitti"

34 yaşındaki Ayşe Karabulut İngiltere'de ikamet ediyordu. Aşırı kilosu olan genç kadına geçtiğimiz yılarda kiloları nedeniyle 'Obezite' tanısı konmak üzereydi. Fazla kilolarından rahatsız olan Karabulut, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonrası İstanbul Beşiktaş'taki bir hastane ile anlaşan Karabulut, 6 Mayıs 2016'da İstanbul'a geldi. Genç kadın, Dr. Ali K. tarafından ameliyat edildi.