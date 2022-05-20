’Şeker dede’ vurgunu! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş | Detaylar ortaya çıktı

Ankara'da hiçbir engeli bulunmayan yüzlerce kişi, 10 bin lira karşılığında sahte evraklarla özel ve kamu hastane çalışanları aracılığı ile çıkardıkları engelli sağlık raporuyla emekli oldu ve devlet milyonlarca lira maddi zarara uğrattı. Mali polisin çalışmalarının ardından düzenlediği operasyonla 24 kişilik şebeke çökertilmişti. SABAH yürütülen soruşturma ile ilgili yeni detaylara ulaştı.

Şebekenin kilit ismi ise; 75 yaşındaki şeker hastası olan "Şeker Dede" lakaplı V.E.'nin hastaneleri gezerek engelli rapor isteyen kişilerin yerine kendi kanını verdiği ortaya çıktı.