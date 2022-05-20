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Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2022
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Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1’i polis 4 yaralı

Son dakika haberi... Adana'da polis aracıyla otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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