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Maymun çiçeği virüsü öldürür mü, tedavisi var mı? Maymun çiçeği hastalığı bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Maymun çiçeği virüsü öldürür mü, tedavisi var mı? Maymun çiçeği hastalığı bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü tedavisi var mı? İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada, Belçika, ABD, Avustralya'nın ardından Almanya'da da maymun çiçeği vakası tespit edildi. Hızla yayılan maymun çiçeği virüsünün bulaşıcı olup olmadığı merak edilirken, hastalığın tedavisi hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, maymun çiçeği virüsü öldürür mü, tedavisi var mı? Maymun çiçeği hastalığı bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? İşte cevaplar...

Maymun çiçeği virüsü öldürür mü, tedavisi var mı? İlk olarak 1970 yılında görülen maymun çiçeği virüsü, ay başında İngiltere'de görülmesinin ardından Avrupa'da birçok ülkede rastlanmaya başlandı. Maymun çiçeği virüsü küresel paniğe yol açarken, bazı ülkelerde de virüs açıklamaları geliyor. Peki, maymun çiçeği virüsü öldürür mü, tedavisi var mı? Maymun çiçeği hastalığı bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? İşte maymun çiçeği hakkında merak edilenler...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Maymun çiçeği virüsüne (monkeypox), İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada, Belçika, ABD, Avustralya ve Almanya'da rastlandığı açıklandı. Maymun çiçeği vakası Türkiye'de görülmedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Maymun çiçek virüsü, genellikle hafif atlatılır ve çoğu hasta tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir. Yine de, hastalık ölümcül olabilir. Hastalık bulaştığı insanların yüzde 10'unu öldürür. Bununla birlikte, daha hafif durumlarda ölüm oranı 100'de bire kadar iner. Bu da Kovid'in ilk vurduğu zamanla benzerlik gösteriyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Maymun çiçeği enfeksiyonu için özel bir tedavi mevcut değil. Virüse karşı henüz bir tedavi veya aşı bulunamazken çiçek aşısının maymun çiçek virüsünü önlemede yüzde 85 etkili olduğu tespit edildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELER?

İlk olarak 1970'lerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaydedilen ve son 10 yılda artış gösteren maymun çiçeğinin belirtileri, yüzde başlayan ve vücudun geri kalanına yayılan ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri şeklinde ortaya çıkıyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyon. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabiliyor.

İlk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi. İnsanda ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü. Virüs, o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkelerinde rapor edildi. Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar normalde kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı.

ALMANYA'DA İLK MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAKASI TESPİT EDİLDİ

Almanya'da ilk maymun çiçeği vakasının, Bavyera eyaletinde tespit edildiği bildirildi. Alman Ordusunun Münih kentindeki Mikrobiyoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, 19 Mayıs'ta Almanya'da ilk kez bir kişide maymun çiçeği virüsünün kesin olarak tespit edildiği belirtildi. Bavyera Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da maymun çiçeği virüsü tespit edilen hastanın, Brezilya kökenli 26 yaşındaki bir kişi olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu kişinin Portekiz ardından İspanya üzerinden Almanya'ya geldiği aktarılan açıklamada, daha önce Düsseldorf ve Frankfurt kentlerinde bulunan hastanın bir buçuk haftadır Münih'te kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, hastanın Münih'teki Schwabig Hastanesinde izolasyona alındığı kaydedildi. Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek de Bakanlığın konuyla ilgili hastane ve Robert Koch Enstitüsü (RKI) ile yakın temasta olduğunu belirterek hastanın temas ettiği kişilerin tespit edilmeye devam edildiğini ve bu kişilerin belirtiler, hijyen önlemleri ve bulaşma yollarına ilişkin bilgilendirileceğini aktardı.

AVUSTRALYA'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN İLK VAKASI GÖRÜLDÜ

Avrupa'da ve ABD'de yayılan maymun çiçeği virüsünün ilk vakası Avusturalya'nın Victoria eyaletinde de tespit edildi. Eyaletin Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 30 yaşındaki kişinin 16 Mayıs'ta Melbourne'e dönmeden önce hafif semptomlar geçirdiği ve tıbbi yardım istediği bildirildi.

Açıklamada hastanın testinin pozitif çıktığı ve izole edildiği kaydedildi. Ayrıca, New South Wales eyaleti Sağlık Bakanlığı da Avrupa'dan dönen 40'lı yaşlardaki bir kişinin söz konusu virüs ile uyumlu semptomlar nedeniyle evde izole edildiğini bildirdi.

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