Maymun çiçeği virüsü öldürür mü, tedavisi var mı? Maymun çiçeği hastalığı bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Maymun çiçeği enfeksiyonu için özel bir tedavi mevcut değil. Virüse karşı henüz bir tedavi veya aşı bulunamazken çiçek aşısının maymun çiçek virüsünü önlemede yüzde 85 etkili olduğu tespit edildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELER?

İlk olarak 1970'lerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaydedilen ve son 10 yılda artış gösteren maymun çiçeğinin belirtileri, yüzde başlayan ve vücudun geri kalanına yayılan ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri şeklinde ortaya çıkıyor.