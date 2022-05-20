İranlı ajan suikastında istenen cezalar belli oldu! Dikkat çeken Zindaşti detayı

TETİKÇİ: KAMERA ŞAKASI MI?

Savcının mütalaasını açıklamasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını aldı.

Tetikçi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Abdulvahab Koçak, "Bu insanlar İranlı. Ben Adıyamanlıyım. Anam, babam, atam, 7 göbek sülalem Türk. Bunları tanımam etmem. Kamera şakası mı bu? Ben Ali Koçak'ın kardeşiyim. Ali Koçak, Zindaşti'nin şoförü. Ben de Naci Şerifi Zindaşti'yi abimin patronu olduğu için tanıyorum" diyerek, cinayetle ilgisi olmadığını iddia etti.

Tetikçiye silah temin etmekle suçlanan Cengiz Akin ise "Ben vatan haini değilim, Türk milliyetçisiyim. Sonuna kadar milliyetçiyim. Takdir sizin" dedi.

Sanık Amin Parvazi de "Masumum, suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.